Günaydın, Sendikacıları ağırladı

Ziyarete, Türk İş Isparta İl Temsilcisi Osman Korkmaz Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Cemal Kurt, Ağaç-İş Sendikası Şube Başkanı Aziz Eraslan Teksif Şube Başkanı Ali Yılmaz ve Yol-İş Şube Başkanı Adan Kocabaş katıldı.

Türk-İş İl Temsilcisi ve Tes-İş Şube Başkanı Osman Korkmaz seçim hattına girildiğini ve Başkan Yusuf Ziya Günaydın'a başarılar diledi. Korkmaz, “Çalışan kesim olarak belediyemizden, sizlerden çok memnunuz. Cemal başkanımızla bir araya geldiğimizde arkadaşlara sizlerin verdiği imkanları ücretleri konuşuyoruz. Arkadaşlarımız gıpta ile bakılacak ücretler alıyorlar. Çalışanlarda sizlerden çok memnunlar. İnşallah bu da sandığa yansır, sizler için de Isparta'mız için de hayırlı bir sonuç çıkar” dedi.

Sendikacıların Isparta Belediyesinden memnun olmalarının önemli olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise, “Sendikacı arkadaşlarımızı çok yerde memnun etmezler. Isparta Belediyesi olarak biz memnun ediyoruz, bunun sebebi, işçimizi seviyoruz. Çalışanımızı seviyoruz, elimizden geldiğince aynı anlam ve bütünlük içerisinde çalışıyoruz. Bizlere seçimler için hayır uğur güzellikler dilediler” ifadelerini kullandı.