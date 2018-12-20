Günaydın'dan gençlere kitap seti

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaştığı gönderiyi paylaşan 50 üniversiteli gence kitap seti hediye edecek.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın Twitter'de ‘1600 kitaplık yılbaşı hediyesi' başlığı ile paylaştığı ve devamında "Bu twiti yılbaşına kadar RT'leyen 50 öğrenciye 32'şer kitaplık set halinde toplam bin 600 kitap hediye ediyoruz", ‘Geleceğimiz için bol bol okumamız dileğiyle' mesajı Retweet rekoruna koşuyor. Bir buçuk günde 18 binin üzerinde Retweet, 9 bin beğeni ve 520 yorum alan Tweet karşısında Başkan Günaydın, Çarşamba akşamı da ‘Yeni yıl hediyesi 1600 kitap dedim, okuma aşkıyla yanan gencecik evlatlarımız butonu kırdı, geçirdi. O halde size yarın daha büyük bir müjdem olacak, beklemede kalın' mesajı yayınladı.

Günaydın'ın yeni yıla gençlere kitap hediye edeceğini açıklamasının ve kampanyayı başlatmasının ardından ise 100'lerce genç kitapların sahibi olabilme yolundaki duygularını yaptığı yorumlarla ortaya koydu. Yine bu Twitte karşı çok sayıda siyasiler, eğitim camiası ve vatandaşta takdir mesajları gönderdi.