İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Günaydın'dan İYİ Partili Gökmenoğlu'na: “Ne kanundan ne mevzuattan haberi var”

Isparta Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, Halk Otobüsleri Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Isparta Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, Halk Otobüsleri Kooperatifi'ni ziyaret etti. Günaydın, 65 yaşın benimsenmesini, yaşlılara nezaket gösterilmesini isterken, “Birileri gelmiş burada ‘65 yaşı kaldıracağım' diyor. Havalarda geziyor, ne kanundan ne mevzuattan haberi var. TBMM'nin kararı var, birde ben hukukçuyum, her şeyi bilirim diyor” dedi.


Halk Otobüsleri Kooperatifi'nde konuşan ve bugüne kadar karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde hizmet verdiklerini dile getiren Günaydın, bu çalışmaların yeni dönemde de aynı şekilde devam edeceğini aktararak, “Karşılıklı birbirimize yardımcı olarak çalışmalarımız devam edecek” dedi.


Isparta'ya Çünür Yenişehir'i kazandırdıklarını yine üç tane daha şehir kuracaklarını dile getiren Günaydın, bu yerleşim yerlerinin de açılmasıyla mevcut otobüs ve hatlarının yetmeyeceğini, genişleyeceğini belirtti. Günaydın, “Arkadaşlar öncelikle sizlerden karşılıklı sevgi ve saygı istiyorum. Parti ve partizanlık istemiyorum. Halkımıza saygı göstereceğiz. Biz halkız” dedi.


Yaşlılara karşı büyük nezaket içerisinde olunmasını isteyen Belediye Başkanı Günaydın, “65 yaşını artık benimseyin. Birileri gelmiş burada ‘65 yaşı kaldıracağım' diyor. Havalarda geziyor, ne kanundan ne mevzuattan bihaber. TBMM'nin kararı var, birde ben hukukçuyum, her şeyi bilirim diyor. ITKM için vurdum mu kapıyı açarım diyor” şeklinde konuştu.


Nesillere yönelik çalışmalar yaptıklarını ve hizmette karşılıklı iyi niyet ve sevgi yöntemini güttüğünü belirten Günaydın, hiçbir zaman particilik yapmadığına vurgu yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.