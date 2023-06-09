Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Isparta'nın Eğirdir İlçesinde Eğirdir Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla kutsal topraklara gidecek hacı kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi. Kaleönü Meydanı'ndaki programa, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu, din görevlileri, hacı adaylarının yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eğirdir İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu'nun kafile başkanlığı yapacağı hacı adayları 35 gün Mekke ve Medine'de Hac görevlerini yerine getirecekler. Okunan duanın ardından hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak yola çıktı.