İhlas Haber Ajansı

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Hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y., saklandığı yerde yakalanarak cezaevine gönderildi.

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