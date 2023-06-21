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Halkoyunları yarışmasında Eğirdir'e iki birincilik

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde aktif olarak faaliyet gösteren Akademi Kültür Sanat Spor Kulübü halkoyunları ekibi, Kulüplerarası İl Müsabakalarında iki kategoride birinci olarak ilçeye çifte mutluluk yaşattı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde aktif olarak faaliyet gösteren Akademi Kültür Sanat Spor Kulübü halkoyunları ekibi, Kulüplerarası İl Müsabakalarında iki kategoride birinci olarak ilçeye çifte mutluluk yaşattı.


Türkiye Halkoyunları Federasyonu faaliyet programında yer alan Kulüplerarası il müsabakaları 20 Haziran 2023 Salı günü Isparta 6 Mart Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Birbirinden çekişmeli yarışmaların ardından Akademi Kültür Sanat Spor Kulübü, Minikler ve Yıldızlar düzenlemesiz dal kategorilerinde il birincisi oldu.

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