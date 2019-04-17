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Harçlıklarıyla biriktirdikleri paralarla belediye başkanına kalem ve çikolata aldılar

Isparta’da 4.

Isparta'da 4.sınıf öğrencileri Yusuf Erdem Güngör ve Erdoğan Beren Acarer ile 9.sınıf öğrencisi Osman Eren Acarer, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla aldıkları kalem ve çikolata ile Başkan Başdeğirmen'i makamında ziyaret ettiler.


Gençlerin ziyaretinden dolayı duygulanan ve hediyeyi kabul eden Başkan Başdeğirmen, “Aldığım en anlamlı hediyelerden birisi. Sizlere teşekkür ediyorum” derken, gün boyu imzalarını kendisine hediye edilen kalemle attı.


Başkan Başdeğirmen'in ziyaretçileri arasında Isparta Belediyespor Kulübü Güreş Takımı sporcuları da yer aldı. Malatya'da 11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Okullararası Yıldızlar Greko - Romen Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 44 kg'da Türkiye 3.'sü olan Isparta Belediyespor Güreş Takımı güreşçilerinden Yunus Berkay Bayram ile 75 kg'da Akdeniz Şampiyonası'nda 3.'lük elde eden Emir Çetin de, başarılarını Başkan Başdeğirmen ile paylaştı. Başdeğirmen, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları, hocalarını ve ailelerini tebrik ederken, başarıların artarak devam etmesi dileklerinde bulundu.

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