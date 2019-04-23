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Hasta çocukların 23 Nisan kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Isparta Şehir Hastanesi Çocuk Servisi’nde yatan çocuk hastalar için program düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Isparta Şehir Hastanesi Çocuk Servisi'nde yatan çocuk hastalar için program düzenlendi. Mutlulukları yüzlerinden okunan çocuklar, sağlık çalışanları ile birlikte 23 Nisan hatıra pastası kesti.


Programa Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Vehbi Yürüker, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Dilek Sever, Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü Nuri Armağan, müdür yardımcıları, çocuk hekimleri, sağlık çalışanları, çocuk hastalar ve refakatçileri katıldı.


Çocuk Servisi oyun alanı içerisinde düzenlenen etkinlikte ayrıca, çocuk hastalar ve refakatçileri tarafından 23 Nisan pastası kesildi.


Etkinlik sonrasında oyun alanında bulunan çocuk hastalar gönüllerince eğlenerek, 23 Nisan mutluluğunu hastanede de yaşadı.

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