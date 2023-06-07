Hayırlar Selimiye Camiinin çevre düzenlemesi yapıldı

Isparta Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde bulunan Hayırlar Selimiye Camiinin çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalarda cami çevresinde deforme olan taban döşemeleri değiştirildi.

Isparta Belediyesi, şehirde camilerin çevre düzenleme ve tuvalet bakım, yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar şehirde farklı mahallelerde bulunan çok sayıda caminin çevre düzenlemesi yapıldı, taban döşemeleri değiştirildi, tuvaletleri yenilenerek tadilattan geçirildi. Cami çevresi düzenleme çalışmalarından birisi de Fatih Mahallesi'nde bulunan Hayırlar Selimiye Camiinde gerçekleştirildi. Çalışmalarda caminin çevresindeki deforme olan taban döşemeleri kaldırılırken, yerine yeni kare karo taşı döşendi.

Hayırlar Derneği Başkanı Yener Songur, cami çevresinin yapılan düzenleme ile çok güzel olduğunu belirterek, ”Belediye Başkanımız Ramazan ayında cuma namazı için camimize geldiğinde buraya dokunalım, düzenleyelim demişti. Başkanımız tutmayacağı sözü vermez. Allah razı olsun. Camimizin çevre düzenlemesi yapıldı. Çok memnunuz. Yaptığı hizmetlerden dolayı değerli başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz, dualar ediyoruz. Allah inşallah hizmetlerinin devamını nasip eylesin. Gelen kardeşlerimizde yapılan bu hizmete duyarlı. Onlar da en kalbi duygularla teşekkür ediyorlar. Allah razı olsun” dedi.

Hayırlar Vakıf Başkanı Ali Artan da cami çevre düzenlemesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Isparta Belediyesi'nin şehirdeki tüm camilerin tuvalet bakımları ve çevre düzenlemelerini gerçekleştirdiğine değinen Artan, “Tüm camilere dokundular, hepsini güzelleştirdiler. Belediye başkanımıza, başkan yardımcılarımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Allah bin kere razı olsun” şeklinde konuştu.