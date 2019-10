Hayvan dostu miniklerden anlamlı ziyaret

Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin son konukları, Güneykent Yunus Emre İlkokulu öğrencileri oldu. Merkezi gezen hayvan dostu minik öğrenciler hoş bir vakit geçirdi.

Demirbağ: “Başkanımız bizleri destekliyor”

Minik öğrencilere ve öğretmenlere Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün ve Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ eşlik etti. 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde bin 600 öğrenciyi ağırladıklarını hatırlatan Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ, merkezde çocuklara eğitimler verdiklerini, bilgilendirmelerde bulunduklarını söyledi. Demirbağ, okulların ziyaretinin devam ettiğini aktararak, “Bu ziyaretleri bizlere mutluluk veriyor. Bugünde Güneykent'ten misafirlerimizi ağırlıyoruz. Taşradan da okullarımız geliyor. Milli Eğitim Bakanımızın her okula bir köpek projesi kapsamında biz Türkiye'nin ilklerinden bir belediye olarak faaliyetlerimize başlamıştık. Gelen okulumuz da bir köpek sahiplendi. Sahiplendirilen köpekler sosyal ve her türlü bakımları, aşıları yapılmış durumda. Bu sahiplendirmelere devam edeceğiz. Sahiplendirdikten sonra da bakımlarına devam ediyoruz. İlerleyen dönemdeki aşılarını da yapıyoruz ve bu dostlarımıza sahip çıkmış oluyoruz” dedi. Köpek sahiplendirdikleri okullardan çok güzel tepkiler geldiğini de söyleyen Demirbağ, “Başkanımız bizleri destekliyor. Başkanımızın vermiş olduğu imkanlar dahilinde kulübeler yapılıyor. Okullarımıza mama, su kapları, zincirleri, etrafın telle çevrilmesi noktasında belediye olarak her türlü desteği veriyoruz. Güzel bir proje, olumlu dönüşler alıyoruz. Sadece Isparta'daki okullardan değil, başka illerden ve belediyelerden bize fikir soruyorlar. Her türlü bilgi ve yardımı bizlerde sunuyoruz” görüşlerinde bulundu.