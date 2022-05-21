İhlas Haber Ajansı

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Hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı

Isparta’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.

Isparta'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 15.00 sıralarında Isparta-Gönen karayolu Göltaş mevkiinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan otomobil takla atarak, ters döndü. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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