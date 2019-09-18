Huzurevindeki yaşlılara ücretsiz saç ve kişisel bakım

Isparta'da bu yıl 32'incisi kutlanan ‘Ahilik Haftası' etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Isparta Berberler ve Kuaförler Odası işbirliğinde, Huzurevi sakinlerine saç ve kişisel bakım hizmeti sunuldu. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Huzurevinde kalan yaşlıları, oda mensubu berber ve kuaförler tıraş etti.

“Gelenek haline geldi”

Isparta Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çelik, odalar birliğinin öncülüğünde Ahilik Haftası etkinliklerinin devam ettiğini belirterek, “Bizler de, Berberler ve Kuaförler Odası olarak huzurevinde kalan yaşlılarımızı ziyaret ettik. Bu tür ziyaretleri her zaman gerçekleştiriyoruz. Yaşlılarımızı ziyaret ederek kişisel bakımlarını yapıyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yılki Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında da böyle bir uygulama yapıyoruz. Huzur evinde kalan beyefendilerimiz, hanımefendilerimiz var. Amcalarımız teyzelerimiz var. Onları her zaman olduğu gibi ziyaret edelim dedik, hem de saç ve kişisel bakımlarını yapalım istedik. Yaşlılarımız da mutlu oldular. Bu konuda bize kapılarını açan müdürümüze de çok teşekkür ediyorum. Esnaf Odaları Birliğimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Huzurevi müdüründen teşekkür

Isparta Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Müdürü Alperen Sözen de “Ahilik Haftası kapsamında Oda Başkanımız Mehmet Çelik'in öncülüğünde berberlerimiz geldi. Berber ve kuaförlerimiz, yaşlılarımızın her yıl olduğu gibi bakımlarını yaptılar. Kendilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm esnafımızın Ahilik Haftasını kutluyorum” diye konuştu.