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İçi boş havuza giren köpeği itfaiye kurtardı

Isparta’da içi boş havuza giren köpek, çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi.

Isparta'da içi boş havuza giren köpek, çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi. Ekiplerin havuzdan çıkardığı köpek, boş arazide gözden kayboldu.


Olay, Ayazmana Mahallesi'nde meydana geldi. İçi boş havuzda bir köpeğin olduğunu gören vatandaşlar durumu Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinden bir görevli havuza girdi ve köpeği kucağına alarak, dışarı çıkardı. Havuzdan çıkan köpek boş arazide koşarak gözden kayboldu.

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