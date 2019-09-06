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İHA'dan Isparta çıkartması

İhlas Haber Ajansı (İHA) Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından Isparta’da kamu kurum ve kuruluşları ile yerel medya organları ziyareti gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından Isparta'da kamu kurum ve kuruluşları ile yerel medya organları ziyareti gerçekleştirildi.


İhlas Haber Ajansı Isparta Temsilciliği'nin ev sahipliği yaptığı programlara, İHA Kurumsal Pazarlama Direktörü Murat Karadayı, İHA Antalya Bölge Müdürü Cafer Eser, İHA Isparta Muhabiri Feti Kılıç katıldı.


İHA ekibi, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'ya da yeniden seçildiği görevinde hayırlı olsun dileklerinde bulunurken, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Diler, Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ferudun Ruşen Keskin, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan ile kentte yayın yapan yerel gazete ve internet sitelerine de nezaket ziyaretinde bulundular.


İHA'nın yurt içi ve yurtdışında yaptığı faaliyetler ile yaptığı habercilik faaliyetlerini anlatan İHA ekibi, karşılıklı iyi dilek ve temennilerle ziyaretlerini tamamladı.

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