İlçe Milli Eğitimden öğretmenlere “Moral -Motivasyon” toplantısı

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu "2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki Çalışmalar Dönemi"nin ilk gününde öğretmenlerle bir araya geldi.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılının açılmasına az bir süre kala Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Moral -Motivasyon” toplantısı düzenlendi. Eğirdir Merkez, köy ve kasabalarında görev yapan yaklaşık 450 öğretmenin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, "Elbirliği ile ilçemizi her anlamda en iyi noktaya taşımak biz öğretmenlerin elindedir. Her yıl eğitimi iyileştirecek yüzlerce girişimde bulunulmaktadır. Asıl üzerinde durulması gereken konu, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi öğretmenin mükemmel özelliklerle donatılmasıdır. Çünkü öğretmen, eğitimin can suyudur. Yeni Bakanımızla beraber öğretmen gelişimi ile ilgili önemli adımlar atılmaktadır. Eğitimimizin geleceği adına bu adımlar bize umut vermektedir. Bizler hep kendimizi geliştirme gayretinde olmalıyız. Sizlerden ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için özveri istiyoruz. Kendi evlatlarımız için gösterdiğimiz fedakarlığı, bize emanet edilen öğrencilerimiz için de göstermeliyiz. İnsan doğası gereği farklı ve çeşitlidir. Bizler bu gerçeği yok sayarak organik sonuçlar beklememeliyiz. Her öğrenciyi bireysel farklılıklarını gözeterek değerlendirmeli ve yönlendirmeliyiz. Bu noktada öğrencilerin merak duygusunun ateşlenmesi çok önemlidir. Öğretmenin bir görevi de öğrencinin hayal dünyasını genişletmek olmalıdır" ifadelerinde bulundu.