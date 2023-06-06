İlik kanseri tedavisi gören Astsubay Başçavuş hayatını kaybetti

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ilik kanseri tedavisi gören Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgut Seyhan hayatını kaybetti.
Seyhan, bugün memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.
Deniz Kuvvetleri Gölcük Donanma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgut Seyhan'ın (54) Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2 haftadan bu yana ilik kanseri tedavisi gördüğü bildirildi.
Başçavuş Seyhan'ın naaşı, bugün Isparta'nın Yalvaç ilçesi merkez Devlethan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri erkanın omuzlarında Hisarardı Köyü Mezarlığı'na defnedildi. Cenazenin defnedilmesinin ardından Eğirdir Dağ Komando Okulu Piyade Yarbay Levent Çelik tarafından Başçavuş Turgut Seyhan'ın oğlu Yusuf Seyhan'a Türk bayrağı verildi.
Cenaze namazına; Eğirdir Dağ Komando Okulu Piyade Yarbay Levent Çelik, Yalvaç İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Kaya, Yalvaç İlçe Kaymakamı Haluk Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özher, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Astsubay Kıdemli Başçavuş Turgut Seyhan'ın evli ve 3 çocuklu olduğu öğrenildi.