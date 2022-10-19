İlkokulda küçük Mehmet Ali'yi yakan turşu etkinliği

Isparta'da ana sınıfı öğrencisi 6 yaşındaki çocuk, turşu hazırlama etkinliği sırasında üzerine sıcak su dökülünce yandı. Vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olay, Isparta'da bulunan bir ilkokulun ana sınıfında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencilerle turşu hazırlama etkinliği sırasında öğretmenin elindeki sıcak su dolu sürahinin sapı koptu ve o sırada masada bulunan Mehmet Ali S.'nin (6) üzerine döküldü. Olay sonrası çocuk ambulansla önce Isparta Şehir Hastanesi'ne, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan çocuğun vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Olayla ilgili konuşan anne Fatma Sarpdağ, “Öğretmen beni aradı Mehmet Ali'nin üzerine su döküldü dediler. Ambulansa haber vermişler ben gittiğimde ambulans gelmişti. İstemezlerdi olmuş artık yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.