ISBAŞ'ın 2'inci fabrikası üretime başladı

fabrikayı kurdu. Yeni fabrika alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, üretim kapasitesini 2'ye katladıklarını, talepleri daha hızlı bir şekilde karşılayacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesinin ardından atılım yapan Isparta Belediyesi bünyesindeki ISBAŞ Bimsblok Fabrikası büyümeye devam ediyor. Bimsblok üretiminin yanı sıra ISKİM adı altında yapı kimyasalları üreten fabrika, çatısına kurulan 1 MW'lık güneş enerjisi santrali sayesinde kendi elektriğini üretir hale gelmişti. Bimsbloğa olan yoğun talep dolayısıyla ISBAŞ Bimsblok Fabrikası, 2 bin metrekare alanda genişleyerek 2.fabrikayı hizmete aldı. Yeni tesisle birlikte bimsblok üretim kapasitesi 2 katına çıkarıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ISBAŞ Bimsblok Fabrikasının yeni kurulan ve üretime başlayan tesisinde incelemelerde bulundu. ISBAŞ'ın son 4 yıldır çok büyük ivme kazandığını belirten Başkan Başdeğirmen, fabrikanın üretimi artırması, yeni üretimleriyle şehre ve belediyeye çok daha fazla hizmet etmeye başladığını dile getirdi. Görevi devraldıktan sonra yaptıkları çalışmaların bugün meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Başkan Başdeğirmen, bu süreçte fabrika için yapılanlardan bahsetti.

Göreve gelmelerinin hemen ardından bimsbloğun kalıplarını değiştirdiklerine değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Piyasada satıcılarımızın bu yöndeki talepleri karşılandı. Ağırlık konusunda talepler vardı. 20'lik üretilen ürünün ağırlığının fazla olduğu, bunun düşürülmesi gerektiği belirtildi. Kalıp değiştirerek, malzemelerde iyileştirmeler yaparak kilogramı düşürmüştük. Değişik kalıplar istediler, o kalıpları üreterek, önlerine sunduk. Onlardan çok mutlu oldular ve satışımız bir anda üst seviyelere çıktı, ürün yetişmez oldu. Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar'daki satıcılarımız uzun süre ürün beklemek durumunda kaldılar. Kışın ürünü kurutmak zor oluyor, bu nedenle de ürünü verme işimiz gecikiyor. Bu tesisin üretimini artırmak istedik. Yerli ve güzel bir makine aldık. Bir önceki makinemizin çok daha üst kalitesinde, çok daha fazla ve hızlı ürün üretebilen bir makine aldık. Sağ olsun Nevşehir'den gelen arkadaşlarımız bu tesisi kurdular. 1 hafta deneme üretimlerinde çok güzel sonuçlar elde ettik. Firmamıza teşekkür ediyorum, yerli ve milli bir makine ile bu üretimleri yapıyoruz” görüşlerinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hem üretimi hem de satışı 2'ye katladıklarını söyleyerek, artık gelen taleplere daha hızlı bir şekilde ürün teslimi yapacaklarını belirtti. Kurutma sayesinde de ürünleri kurutarak daha sağlam bir şekilde teslim edeceklerine değinen Başkan Başdeğirmen, “Briket ürününde daha da büyümeyi düşünüyoruz. Talep arttıkça tesislerimizi daha da geliştirmemiz lazım. Önümüzdeki dönemler içerisinde hazırlıklarımız var” dedi.

ISBAŞ bünyesinde 10 çeşit yapı kimyasalları ürünleri ürettiklerini de kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Bu ürünler ilgi ve alaka gören kalitede oldu. Çok talep görüyor. 10 ürün içerisinde 3-4 tanesini sıra alarak veriyoruz. Bu 10 ürünümüzü zaman içerisinde ülkemizin değişik yerlerine dağıtıldığını göreceğiz. Şuanda yakın illere verebiliyoruz. Büyük yapı marketler bu ürünleri bizlerden talep etmeye başladılar. Daha yeni doğan bir ürün. Ama yeni olmasına rağmen ilk intibaıyla çok güzel bir sonuç elde ettik. İnşallah daha güzel ürünler, kazançlar ve istihdamlarla Isparta'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz” görüşlerinde bulundu.

Göreve gelmelerinin ardından 2. fabrikayı kurmanın kendilerine nasip olduğunu belirten ISBAŞ Genel Müdürü Mehmet Tanel, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. İlerleyen süreçlerde yeni yatırımların olacağını ifade eden Tanel, “Piyasanın arz ve talebine göre Allah'ın izniyle 3.fabrikamızı bugünden kuracağımızı belirtmek istiyorum. Isparta'mıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.