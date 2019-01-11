Haberlerin ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkarak çobana ulaşan hayvanseverler, ölen keçi ya da keçilerin başıboş köpekler tarafından parçalandığı yönünde net bir bulgunun olmadığını aktardı.

Konuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan ISHAYKO Derneği Başkanı Aynur Gül Asem, “Sosyal medya ve basında çıkan haberlerin ardından, beraberimizdeki gönüllüler ile Çünür Mahallesi'ndeki bölgeye giderek incelemelerde bulunduk. Sosyal medyada fotoğraf paylaşımı yapan şahıslar ile keçisi öldüğü belirtilen çobanlarla görüştük. Yaptığımız inceleme ve mülakatlara göre, yaşanan elim olayın başıboş köpekler tarafından yapıldığı yönünde net bir durum olmadığını öğrendik. Çoban ile yaptığımız görüşmede, kendisinin keçilerin yanında olmadığı bir zamanda bu olayın gerçekleştiğini, keçilerinin yanında kendi çoban köpeklerinin de bulunduğunu ve bizlere bu durumun domuzlar tarafından da yapılmış olabileceğini söyledi. Köpeklerin keçiyi parçaladığını gören yok, yalnızca ölü keçiyi yediklerini görenler var. Ama keçilerin asıl ölüm nedenine dair durum konusunda henüz net bir bulgu yok. Bizim bu konudaki inceleme ve araştırma çalışmalarımız devam ediyor. Bizler hayvansever gönüllüler olarak, ne keçilerin ölmesini, ne de başıboş olduğu belirtilen köpeklerin hedef tahtasına konularak zarar görmesini istemiyoruz. Bu konunun takipçisi olacağız. Gerçek net olarak ortaya çıkınca tekrar yeni bir açıklama yapacağız” dedi.