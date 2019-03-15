İşitme engellilerinden masa tenisinde büyük başarı

Eskişehir'de 16-17 Şubat tarihlerinde yapılan Türkiye İşitme Engelliler Masa Tenisi Şampiyonası'nda ikincilik kupasını kente getiren Isparta İşitme Engelliler Derneği Spor Kulübü Başkanı İbrahim Yavuz, Yardımcısı Bahadır Arıkan ile kulüp sporcuları Hüseyin Çetin ve Hasan Mercan, Vali Ömer Seymenoğlu 'nu ziyaret ettiler.

Isparta İşitme Engelliler Derneği Spor Kulübü tercümanı Ahmet Yavuz, derneğin faaliyetleri ve yapılan şampiyonayla ile ilgili Vali Ömer Seymenoğlu'na bilgi verdi.

Seymenoğlu: “Masa tenisi müsabakası içinde söz istiyorum”

Şampiyonada Isparta'yı temsil eden sporcuları tebrik ederek, ziyaretin kendisini son derece gururlandırdığını ve duygulandırdığını kaydeden Vali Seymenoğlu, “Beni ziyaretinizle gururlandırdınız aynı zamanda da duygulandım. Sizin gibi engelleri aşmış olan, gönüllere ulaşmış olan ve sporda da başarıları yakalamış olan dernekle, kulüple bir arada olmak beni oldukça mutlu etti ve duygulandırdı. Başarılarınızın devamını diliyorum. Elimizden geldiğince devlet olarak valilik olarak sizlere destek olacağımızın da bilinmesini isterim. Bunun yanında sizden bir de masa tenisi müsabakası için de söz almak istiyorum” dedi.

Vali Seymenoğlu ve misafirleri, ziyaret sonrasında kupayla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.