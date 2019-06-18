İslamköylü kadınlar üretici pazarına kavuştu

Isparta'da İslamköylü kadınların daha önce talep ettiği üretici pazarı tamamlanarak hizmete açıldı. Üretici kadınlar, artık ürünlerini bu pazarda bölgeye gelen gelen yerli ve yabancı turistlerin alışverişine sunacak.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun geçtiğimiz aylarda Halk Eğitim Merkezi Geleneksel Sergisi'nde bir araya geldiği İslamköylü kadınların istedikleri kapalı pazar yeri için ilgili kurumlara verdiği talimat yerine getirildi. Yapılan çalışmalar sonucu belirtilen o Pazar, yapılarak kadınların hizmetine sunuldu.

Vali Seymenoğlu merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i anma törenleri için Isparta'ya gelen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile birlikte İslamköy Üretici Kadınlar Pazarını ziyaret etti. İslamköylü kadınlar tarafından geleneksel yöntemler ve ürünler kullanılarak yapılan bir birinden değişik ürünlerin bulunduğu stantları gezen Metin Kıratlı ve Vali Seymenoğlu, kadınlar ile bir süre sohbet etti. Protokol mensupları ayrıca, burada kendilerine ikram edilen ürünlerin tadına baktılar.

Diğer yandan, İslamköy Üretici Kadınlar Pazarı, artık köye gelen yerli ve yabancı misafirlerin yöresel ürün alışverişi yapabilmesine imkan sağlayacak.