ISMEK kursiyerlerinden açık hava sergisi

Isparta Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ISMEK) bünyesinde açılan yağlı boya resim kursuna katılan kursiyerlerin yaptığı resimler, Kaymakkapı Meydanı'nda sergilendi. Resimler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Isparta Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ISMEK) bünyesinde açılan yağlı boya resim kursuna katılan kursiyerlerin yaptığı resimler için bir sergi açıldı. Pandemi dolayısıyla sergilenemeyen 13 kursiyerin resimleri, bugün Kaymakkapı Meydanı'nda beğeniye sunuldu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda kültürel ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. ‘Isparta'da Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen ile birlikte bir değişimin adı kondu' diyen Gözgün, şehrin düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinliklerle renklenmeye başladığını söyledi.

ISMEK bünyesinde Hisar Mahallesindeki resim kursunda 13 ressamın eserler oluşturduğunu dile getiren Fahretdin Gözgün, “Bu eserler pandemi dolayısıyla sergilenememişti. Bugün sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat edilerek serginin açılmasına inandık. Bu sergi yeni sanatçıların çıkmasına vesile olacaktır” dedi.

Kursun resim öğretmeni Sermin İmre'de, “Bu imkanı sağlayan Isparta Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ederim. Bu sanatın yeşermesine büyük katkı sağladılar. Bu imkan sağlanmamış olsaydı, onca arkadaşımız bundan mahrum kalacaktı” şeklinde konuşurken, kursiyeler de, “Bizim için güzel oldu. Sanat ruhu dinlendiriyor, daha güzel düşünmemize vesile oluyor” şeklinde görüşlerini belirttiler.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergideki resimleri incelediler.