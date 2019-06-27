İspanyol turistler Gelendost ve ürünlerine hayran kaldı

Konya ve Isparta'ya gezi düzenleyen turist kafilesi, Isparta'nın Gelendost ilçesinde verdikleri molada, Türk misafirperverliğiyle karşılanarak, tattıkları yöresel meyve ürünlere hayran kaldılar.

Konya, Yalvaç ve Isparta istikametindeki İspanyol turist kafilesi, Gelendost Kaymakamı Mehmet Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı Metin Önal ve yardımcısı Hasan Hüseyin Yurttaş tarafından ilçe girişinde karşılandı. Yemeklerini Gelendost 'ta yiyen İspanyol kafile, kendilerine ikram edilen Gelendost elması, kiraz ve kayısıya hayran kaldıklarını ifade etti.

Tercüman tarafından aracılık edilen görüşmede, ilçedeki misafirperverlik ve sıcak karşılamadan memnun olduklarını ifade eden yabancı turistler, bölgeden memnun ayrıldı.