Isparta 1. Amatörde Şampiyon Tekespor

Amatör Futbol Ligi Play-Off Grubunun final maçında Tekespor, DSİ Spor'u 4-0 yenerek şampiyon oldu. Milli Egemenlik Sahasında oynanan maç nefesleri kesti. Karşılaşmayı Kadir Çoban, Onur Akol, Ramazan Sağdıç ve Tufan Selvi isimli hakemler yönetti.

Tribünlerin tıklım tıklım olduğu maçta Tekespor'u galibiyete taşıyan golleri: Mert Görüroğlu, Mirza Erin, Sezer Kat (pen) ve

Şevki Kapılı (pen) attı.

Bu yıl kez takımın başında teknik adamlık yapan Hasan Taşkıran, Tekespor'la şampiyonluk yaşadı. Teke'nin Boynuzlarla şampiyonluk fotoğrafı veren Tekesporlular, kupayı Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Süreyya Selek ve IASKF Başkanı Erhan Oturak'tan aldı. Tekespor, Keçiborlu Belediyespor'la baraj maçı oynayarak Bölgesel Amatör Lige yükselmeyi hedefliyor.