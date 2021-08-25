Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi, 8 ayda 90 bin 486 gereksiz çağrı aldı

Ancak bu çağrıların 90 bin 486'sı gereksiz çağrı olarak kayıtlara geçti.

Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi, kentte oluşan doğal afetler, vatandaşların yaşadığı sağlık sorunları ile can ve mal güvenliğinin korunması ile ilgili günde binlerce çağrı alıyor. Çağrı merkezine gelen 346 bin 284 çağrılardan 90 bin 486 tanesi ise anons sırasında kapanan çağrılardan oluşuyor. Bu çağrılar gereksiz çağrılar olarak adlandırılıyor. Normal gelen çağrılar ise, sağlık kurumları, itfaiye, jandarma, polis, orman gruplarına yönlendiriliyor. Sağlık kurumlarına 73 bin 893, İtfaiye kurumuna 4 bin 223, Emniyet kurumuna 50 bin 562, Jandarma kurumuna 10 bin 592 ve son günlerde yaşanan orman yangınları nedeniyle 497 çağrı da Orman Kurumlarına yönlendirildi. Isparta 112 Çağrı Merkezi Müdürü Ethem Kılıçarslan ve çağrı alıcılar, 112 çağrı numarasını gereksiz yere meşgul edilememesini istedi.