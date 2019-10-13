İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isparta 1.Amatör Futbol Ligi'nde heyecan başladı

Isparta 1.

Amatör Futbol Ligi'nde bugün oynanan maçlarla birlikte tüm heyecanıyla başladı.


Lige Çünürspor, Tuğraspor, DSİ Spor, Emrespor, Yalvaçspor, Gelendostspor, Senir Belediyespor, Keçiborlu Belediyespor, Güneykentspor, Isparta Genç Hareket Gençlikspor ve Sütçülerspor katıldı.


Lisans işlemlerini tamamlayamayan Uluborluspor ise ilk maçına çıkamadı.



Emrespor, ilk maçında 5 gol attı


Milli Egemenlik Sahası'nda Emrespor ile DSİ Spor arasında oynanan sezonun ilk karşılaşması, kıran kırana geçen bir mücadeleye sahne oldu.


Karşılaşmayı Kadir Çoban, Onur Akol ve Ali Osman Daşdemir isimli hakemler yönetti.


Maçın ilk yarısında 39. Dakikasında DSİ Sporlu Sabri Tatoğlu, 2. Sarının ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Emrespor, karşılaşmanın 45. Dakikasında Yasin Aksungur ve uzatma dakikalarında Ömer Altınay'ın golüyle devre arasına 2-0 üstün giren taraf oldu. Müsabakanın, 2. yarısında ise Yasin'le 2 ve Ali ile 1 gol daha bulan Emrespor, maçı 5-0 kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.