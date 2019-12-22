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Isparta 2. Amat?r fikst?rler ?ekildi, lig 12 Ocak'ta ba?l?yor

Isparta 2.

Amat?r Futbol Ligi'nde heyecan 12 Ocak 2020 tarihinde ba?layacak. Lige yo?un kat?l?m bulunurken A, B ve C gruplar?nda toplamda 23 ekip 1. Amat?r Lig'e y?kselmek i?in ter d?kecek.


Di?er yandan, m?sabakalarla ilgili fikst?r ?ekimi ise Isparta Milli Egemenlik Spor Kompleksi'nde yap?ld?.


Isparta Amat?r Spor Kul?pleri Federasyonu (IASKF) Ba?kan? Erhan Oturak ve Futbol ?l Temsilcisi Ali ?zg?n ba?kanl???ndaki toplant?ya kul?p y?neticileri ile antren?rleri kat?ld?.


Lige A Grubunda: ?arkikara?a?spor, E?irdirspor, Ba??ll?spor, G?lc?spor, Merkez Gen?likspor, Isparta Tekespor ve ?zel ?darespor; B Grubunda: K?l??spor, Senirkentspor, ?leyda??spor, Anadolu Gen?likspor, Alik?y?spor, B?y?k Hac?larspor, Dereg?m?spor ve K???k Hac?larspor; C Grubunda: G?nenspor, Atabey, Kule?n?spor, Dar??ren Gen?likspor, Isparta Futbol Kul?b?, IYA? Gen?likspor Kul?b?, ?lavusspor ve Sav Kasabas? Gen?likspor tak?mlar? yer al?yor.


Isparta Futbol ?l Temsilcisi Ali ?zg?n, 2. Amat?r Lig'deki 3 grupta, 23 tak?m?n m?cadele edece?ini belirterek, ?2. Amat?r'de grup ma?lar? ?ift devreli lig usul?n? g?re oynanacak.


Lig ma?lar?n ard?ndan grubunu ilk 3'te tamamlayan 2 tak?m i?in Play-Off grubu olu?turulacak. Play-Off grubu ma?lar? tek devreli lig usul?ne g?re oynanacak. Ard?ndan ilk 3 tak?m 1. Amat?r Lige y?kselecek? dedi.



?te yandan IASKF Ba?kan? Erhan Oturak ise, kul?plere katk?lar?ndan dolay? Isparta Belediye Ba?kan? ??kr? Ba?de?irmen'e te?ekk?r etti.

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