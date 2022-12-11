Isparta 32 Spor: 0 Çorum FK: 0

Türkiye 2.
Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ilk yarıdaki son iç saha karşılaşmasında Çorum FK ile golsüz berabere kaldı.
Maçın Önemli Anları:
Dakika 51 Isparta 32 Spor atağında ceza sahası dışından Oğuzhan'ın sert şutunu kaleci Bayram iki hamlede kontrol etti.
Dakika 57: Çorum atağında kaleci Furkan'ın önde olduğunu gören Enes'in vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
Dakika: 67: Isparta 32 Sporlu Hüseyin Afkan'ın ceza yayı üzerinden sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.
Dakika 69: Isparta 32 spor atağında 3 oyuncuyu çalımlayan Abdullah Topkara'nın vuruşunu kaleci Bayram son anda kornere çeldi.
Dakika 86: Isparta 32 Sporlu Erdem Seçgin'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte İsmet altı pasa doğru gönderdi. Burhan'ın kafa vuruşu direkten döndü.
Maçın Karnesi:
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Sinan Özcan, Metin Yalçın, Giray Kara
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç, Fatih Cerlek, Abdullah Topkara (dk. 85 Ömer Çiçek), Cemal Kızılateş (dk. 86 Serhan Yılmaz), Hüseyin Afkan, Oğuzhan Öztürk, İsmet Kavuştu, Osman Torun, Bahadır Yıldırım, Erdem Seçgin ,Bahattin Berke Demircan (dk. 75 Burhan Eşer)
Çorum Fk: Bayram, Emre Öztürk, Zafer Kurşunlu, Erkan Kaş, Atakan Akkaynak, Suat Kaya, Ali Akkuş, Mustafa Yalçınkaya, Enes Nalbantoğlu (dk. 73 Taha Aydınlı), Berat Ali Genç (dk. 66 Murat Yıldırım), Sinan Kurumuş (dk. 73 Burak Çalık)
Sarı Kartlar: Cemal Kızılateş (Isparta 32 Spor), Erkan Kaş (Çorum Fk),
Gol: Yok