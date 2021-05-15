Isparta 32 Spor: 0 Esenler Erokspor: 0

Misli.
com 2. Lige Yükselme Play-Off Yarı final maçında Esenler Erokspor'la oynadığı maçta golsüz berabere kaldı.
Maçın önemli dakikaları:
Dakika 3: Esenler Eroksporlu Aziz KIzılgün'ün yaklaşık 30 metreden sert vuruşu üstten auta çıktı.
Dakika 8: Isparta 32 Spor atağında ceza sahası içinde sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Nurettin Çakır'ın yerden sert vuruşu sol yan direkten döndü.
Dakika 28: Esenler Erokspor atağında Tayfun'un sol çaprazdan sert vuruşunu kaleci Murat kornere çeldi.
Dakika 32: Isparta 32 Spor atağında sağ çaprazdan Kerem Pala'nın vuruşunu son anda savunma kornere çeldi.
Dakika 51: Isparta 32 Sporlu Nurettin Çakır, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda net bir golü kaçırdı. Kaleci son anda kollarıyla topu kornere çeldi.
Dakika 73: Isparta 32 Sporlu Emir Kaan Gültekin, seri çalımlarla ceza içerisine girdiği vuruşunda top kalecide kaldı.
Dakika 75: Isparta 32 Sporlu Mustafa Diler ceza sahasına sokuldu, son anda savunma araya girdi ve topu kornere attı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Alper Çetin, Oğuz Terzi, Selahattin Altay
Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız, Semih Üstün, Serdar Ümit Deniz, Efşan Geçgin, Kadir Turhan, Nurettin Çakır, Emir Kaan Gültekin, Mustafa Diler (dk. 86 Muhammed Çoban)
Kerem Pala (dk. 79 Mustafa
Acar) Arif Birşen
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Mert Somay, Enes Soy, Berk Taşkın, Muharrem Öner, Aziz Kızılgün, Muammer Sarıkaya, Erdinç Karakaş, Aziz Aksoy, Tayfun Vurgun, Samet Dağlı (dk. 82 Onur Öztonga), Enes Soy (dk. 77 Hüseyin Afkan)
Sarı Kartlar: Nurettin Çakır (Isparta 32 Spor) Muammer Sarıkaya (Esenler Erokspor)
Gol: Yok