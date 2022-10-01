Isparta 32 Spor: 1 Anagold 24 Erzincanspor: 0

Türkiye 2.
Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, 7. Hafta karşılaşmasında Anagold 24 Erzincanspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçın önemli Anları:
Dakika 35: Isparta 32 Sporlu Abdullah Topkara'nın ceza sahası dışından sert vuruşu üstten auta çıktı.
Dakika 41: Isparta 32 Sporlu Cemal Kızılateş'in kullandığı köşe vuruşunda altı pas içinde topa yükselen Fatih Cerlek'in kafa vuruşunu kaleci kurtardı.
Dakika 78 (GOL): Isparta 32 Sporlu Cem Özdemir'in köşe vuruşunda altı pas içinde yaşanan karambolde Berke Demircan, takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın karnesi:
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Veli Karakaya , Ahmet Şimşek, Barış Sun
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç, Ömer Kandemir, Muhammet Aran, İsmet Kavuştu, Samet Karakoç, Fatih Cerlek (dk. 79 Erdem Seçgin), Cemal Kızılateş (dk. 46 Burak Aydın), Hüseyin Afkan (dk. 79 Cem Özdemir), Abdullah Topkara (dk. 73 Ömer Çiçek), Serhan Yılmaz (dk. 58 Bahattin Berke Demircan)
Anagold 24 Erzincanspor: Umut Kaya, Yunus Emre Çakır (dk. 89 Sinan Akaydın), Ali Yavuz Kol (dk. 89 İbrahim Can Köse), Muhammed Samet Karakoç, Mete Sevinç, Maksut Taşkıran (dk. 62 Birhan), Sefa, Canberk Dilaver, Yasin Dülger, Enes Yılmaz (dk. 75 Yücel Candemir), Mustafa Batuhan Altıntaş
Sarı kartlar: Fatih Cerlek, Bahattin Berke Demircan (Isparta 32 Spor), Yasin Dülger (Anagold 24 Erzincanspor),
Gol: dk. 87 Bahattin Berke Demircan