Isparta 32 Spor: 1 Ankaraspor: 1

Türkiye 2.
Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, Ankaraspor'la oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı.
Maçın önemli anları
Dakika 6: Ankaraspor'un kullandığı serbest atışta Sedat Cengiz'in vuruşu üstten auta çıktı.
Dakika 19: Ispartaspor'un kullandığı frikikte Cem Özdemir'in vuruşu son anda savunmadan döndü.
Dakika 36: Ankaraspor atağında kaleci Furkan ceza sahası içinde topa boşa çıktı, yaşanan karambolde top Erdal'ın önünde kaldı. Erdal'ın vuruşu savunmadan döndü.
Dakika 41: Isparta 32 Spor atağında Ömer Kandemir'in sağdan ortasında ön direkte savunma topu kornere çeldi.
Dakika 45: Ankarasporlu Alaettin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Furkan net bir golü kurtardı.
2. Yarı:
Dakika 50: Isparta 32 Spor'un savunmasının hatasını iyi değerlendiren Ankarasporlu İlhami kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonunu değerlendiremedi.
Dakika 56: Isparta 32 savunmasının hazırlıksız yakalandığı anda 3-2 yakalayan Ankarasporlu Sedat, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci serbest atışı kaleci yumruklarıyla uzaklaştırdı.
Dakika 83: (GOL): Ankaraspor'da soldan gelen ortada arka direkte Berk Yiğit meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
Dakika 90+5 (GOL) Isparta 32 Spor'da Cemal Kızıltateş'in kullandığı sağdan korner atışta Burak Aydın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
Maçın karnesi
Stat: Atatürk
Hakemler: Enver Aydın, Ozan Burak Akduman, Oğuzhan Yazır
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç, Ömer Kandemir, Soner Birinci, Musa Nizam (dk. 85 Burak Aydın), Cem Özdemir (dk. 62 Oğuzhan Öztürk), Abdullah Topkara (dk. 74 Muhammed Enes), Muhammed Aran, Burhan Eşer (dk. 62 Hüseyin Afkan),Erdem Seçgin (dk. 46 Cemal Kızılateş), Samet Karakoç, Bahattin Berke Demircan
Ankaraspor: Burak Çapkınoğlu, Gökhan Kurumuş, Sedat Cengiz (dk. 75 Engin Pekdemir), İlhami Nas (dk. 75 Barış Seren) Doğukan Efe, Erdal Öztürk (dk. 86 Ramazan Eren Demir), Alaaettin Batuhan Tur, Furkan Eliaçık (dk. 60 Berk Yiğit) Recep Yemişçi, Mehmet Burak Tarlabölen (dk. 60 Muharrem Doğan), Bahattin Köse (dk. 60 Berk Yiğit Karadağ)
Sarı kartlar: Cem Özdemir, Muhammed Aran, Burak Aydın (Isparta 32 Spor), Doğukan Efe, Erdal Öztürk (Ankaraspor)
Goller: Dk. 83 Berk Yiğit Karadağ (Ankaraspor) dk. 90+5 Burak Aydın (Isparta 32 Spor)