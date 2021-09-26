Isparta 32 Spor: 1 Tarsus İdmanyurduspor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu 2.
Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 4. maçında Tarsus İdmanyurduspor'la oynadığı maçı 1-0 kazandı.
Maçın önemli dakikaları
Dakika 18 Tarsus İdmanyurdu atağında savunma arkasına atılan uzun topta Sinan Kurumuş'tan önce kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Dakika: 30 (GOL) Isparta 32 Spor savunmanın arkasına atılan topla bulaşan Burak Aydın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Dakika 40: Isparta 32 Spor atağında Burak Aydın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa vurmakta gecikince savunma tehlikeyi savuşturdu.
Dakika 53: Ispartaspor atağında sol çaprazda Gökhan Yılmaz'ın ceza sahası içinden sert vuruşu yan direkten döndü, dönen topa gelişine vuran Taner Gümüş'ün şutunu kaleci aynı güzellikle kurtardı,.
Dakika 58 Tarsun İdmanyurduspor atağında altı pas içinde yaşanan karambolde Niyazi'nin vuruşunu kaleci Arda kurtardı.
Dakika 70: Isparta 32 Spor atağında Embiya Ayyıldız kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda mutlak bir golü kaçırdı. Kaleci Abdülaziz Demircan topu ayaklarıyla kornere çeldi.
Dakika 87: Tarsus İdmanyurduspor'un kullandığı serbest atışta Ahmet Furkan'ın kafa vuruşunu kaleci Arda mükemmel bir refleksle kurtardı
Stad: Atatürk
Hakemler: Safa Yılmaz, Şenol Bektaş, Efe Kurtuluş
Isparta 32 spor : Alp Arda, Necmican Cebeci, Şamil Başaran, Burak Aydın (Dk. 67 Said Can Açıkalın), Kadir Turhan, Mustafa Diler, Gökhan Yılmaz (dk. 76 Efşan Geçgin) Arif Birşen, Taner Gümüş (dk. 67 Furkan Özdemir), Mustafa Acar, Gökdeniz Varol (dk. 50 Embiya Ayyıldız)
Tarsus İdbanyurduspor: Abdülaziz Demircan, Muharrem Doğan, Uğur Arslan Kuru, Abdulsamed Karnuçu, Yasin Yener (dk. 61 Hüseyin Çolak), Okan Baydemir, Niyazi Batuhan Salman (dk. 76 Artuk Akçakın)Azad Filiz (dk. 46 Alperen Pak), Ahmet Furkan Özcan, Sefa Durmuş (dk. 83 Yılmaz Basravi), Sinan Kurumuş (dk. 61 Ferhat Duman)
Sarı kartlar: Kadir Turhan, Arif Birşen, Mustafa Acar Isparta 32 Spor), Uğur Arslan Kuru, Hüseyin Çolak (Tarsus İdmanyurduspor)
Gol: Dk. 30 Burak Aydın