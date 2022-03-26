Isparta 32 Spor: 2 - Eskişehirspor: 0

Türkiye 2.
Futbol Ligi Beyaz Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligde 18. sırada yer alan Eskişehirspor'la oynadığı maçı 2-0 kazandı.
Maçın karnesi
Stat: Atatürk
Hakemler: Metehan Alpat, Caner Eroğlu, Hakan Akkaynak
Isparta 32 Spor: Alp Arda, Efşan Geçgin (dk. 7 Emre Kartal), Enes Subaşı, Ertuğrul Kurtuluş, Bahadır Yıldırım Ozan İsmail Koç, Mustafa Diler, Cemal Kızılateş (dk. 87 Hakan Can Çimen), Mustafa Acar (dk. 72 Atalay Gürel), Altar Han Hidayetoğlu, Sabrican Vural
Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Hasan Ulaş Uygur (dk. 64 Gaman) Onur Arı, Tolga Yakut, Berkay Tanır, Utku Kızılkaya, Arda Okumuş, Eray Ertorun, Bartu Göçmen, Hasan Alp Altınoluk (dk. 67 Metehan) Doğukan Ünal
Sarı kartlar: Sabrican Vural, Atalay Gürel, Ertuğrul Kurtuluş (Isparta 32 Spor), Arda Okumuş, Kaan Gaman, Onur Arı, Eray Ertorun, Bartu Göçmen (Eskişehir)
Goller: dk. 55-90+5 Altar Han Hidayetoğlu