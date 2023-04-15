Isparta 32 Spor: 2 Somaspor: 1

Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, kendi saha ve seyircisi önünde Somaspor'la oynadığı maçı 2-1 kazandı.

Maçın Önemli Anları:

Dakika 15: Somaspor atağında bir anda ceza sahası içine giren Yusuf Tursun'un vuruşunda kaleci Furkan mutlak bir golü kurtardı.

Dakika 21: Isparta 32 Sporlu Cem Özdemir'in sağdan ortasında Bahattin Berke'nin kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

Dakika 25 (Gol): Isparta 32 Sporlu Cemal Kızılateş'in yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda top kaleciden sekti, meşin yuvarlağı iyi takip eden Bahattin Berke Demircan skoru 1-0'a getirdi.

Dakika 28: Somasporlu Yusuf Tursun'un ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Furkan kornere çeldi.

Dakika 47 (Gol): Isparta 32 Spor ceza sahası içinde top Osman'ın omzunda çarptı. Ancak hakem penaltı noktasına koştu. İtirazlara rağmen sonuç değişmeyince penaltı kullanan Oğuzhan Yıldırım, skora dengeyi getirdi: 1-1

Dakika 60 (Gol): Isparta 32 Sporlu Osman Torun, seri çalımlarla ilerken bir anda yerde kaldı. Kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan frikik atışı kazanan Ispartaspor, Abdullah Topkara'nın nefis şutuyla tekrar öne geçti: 2-1

Dakika 69: Isparta 32 Sporlu Bahattin Berke Demircan'ın yaklaşık 30 metreden nefis vuruşunda top az farkla direği yakaladı. Herkes gol diye ayağa kalktı.

Maçın Karnesi:

Stat: Atatürk

Hakemler: Murat Türkoğlu Servet Bozkurt, Giray Kara, Doğu Yılmaz

Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviçx, Musa Nizam, Cem Özdemir, Abdullah Topkara, Cemal Kızılateş (dk. 65 Oğuzhan Öztürk), Hüseyin Afkan (dk. 77 Ömer Çiçek), Halil Duman, Osman Torun, Bahadır Yıldırım, Erdem Seçgin, Bahattin Berke Demircan (dk. 83 Koray Yağcı)

Somaspor: Arda Ünal, Kadir Kurt, Oğuzhan Yıldırım, Ali Mert Aydın, Mücahit Arslan (dk. 63 Şener Kaya), Yusuf Türk, Yusuf Tursun (dk. 80 Kadir Karış), Mustafa Şengül, Eray Korkmaz (dk. 80 Ali Habeşoğlu), Emre Can Atilla (dk.63 Erdem Aygül), Emrecan Bulut (Enes Tayfun),

Sarı Kartlar: Musa Nizam (Isparta 32 Spor), Yusuf Tursun (Somaspor), Goller: dk. 25 Bahattin Berke Demircan, dk. 60 Abdullah Topkara (Isparta 32 Spor), dk. 47 Oğuzhan Yıldırım (pen) (Somaspor)