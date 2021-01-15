Isparta 32 Spor, 3 futbolcuyu transfer etti

com 3. Lig 3. Grup'ta ligin ilk yarısını yedinci sırada tamamlayan Isparta 32 Spor, 2. yarı hazırlıklarına yarından itibaren Antalya'da devam edecek.

Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, şu ana kadar takıma 3 futbolcu aldıklarını bildirerek “2.yarı öncesi Çorumspor'dan orta saha oyuncusu Muhammed Çoban ve Kerem Açık ile Çarşambaspor'dan Stoper Kaan Dorak'ı takımımıza kazandırdık. En az 3 transfer daha yapacağız” dedi.

Ayrıca Burak Sarı, Volkan Serim, Emre Yüksektepe, Emre Bozatlı gibi isimlerde de yolların ayrıldığını belirten Yazgan, Teknik Direktör Gökhan Çelebi'ye güvenlerinin tam olduğunu belirterek; “Gökhan Çelebi ile yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu

Ispartaspor Teknik Direktörü Murat Gökhan Çelebi ise hedeflerinin şampiyonluk ve Play-Off olduğunu belirterek, “Bu zamana kadar Ispartaspor ne zaman görev verirse biz taşın altına her zaman elimizi soktuk. Ben doğduğumdan beri Ispartasporluyum. Bu sahada büyüdüm. Benim Ispartaspor taraftarını rencide edici hiçbir kelime söylemem söz konusu olamaz. Münferit birkaç kişiyle yaşadığımız olayı tüm taraftara mal etme çabasını üzüntüyle karşılıyorum. Biz her zaman Ispartaspor taraftarı ve Ispartaspor için kalbimizi ve gönlümüzü vermeye hazırız. Devir artık geçmişi konuşma devri değil. Şimdi çalışma, başarı ve öncelikli kenetlenme zamanı. Büyük Ispartaspor taraftarından destek bekliyor ve şu ana kadar bizim yanımızda olan başta başkanımız Atakan Yazgan olmak üzere bize destek olan yönetimimiz ve camiamıza ben ve ekibim adına teşekkür ediyorum” dedi.