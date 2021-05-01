Isparta 32 Spor: 3 Somaspor: 1

Misli.
com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, şampiyon Somaspor'la oynadığı maçı 3-1 kazandı.
Isparta 32 Spor, puanını 50'ye çıkartarak grubu 4. sırada tamamladı. Somaspor ise ligi 69 puanla tamamlayarak 2. lige yükseldi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Selim Özen, Yakup Erdoğan, Ahmet Bingöl
Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız, Kaan Oruç (dk. 46 Kerem Pala) Arif Birşen, Kaan Dorak ((dk. 65 Batuhan Demirel), Kadir Turhan (dk. 83 Mustafa Eraslan), Efşan Geçgin, Mustafa Diler, Semih Üstün (dk. 46 Mustafa Acar), Serdar Ümit Deniz, Nurettin Çakır, Emir Kaan Gültekin (dk. 83 Kemal Ünal)
Somaspor: Arda Ünal, Erkul Küçük (dk. 56 Abdülkadir Çelik), Oğuzhan Yıldırım, Nurettin Çağlar, Kadir Yurttadur (dk. 59 Serkan Ömüray Gölükçü), Abdullah Kasap, Mustafa Şengül, Ali Akkuş (dk. 84 Hüseyin Durak), Yılmaz Ceylan, Kadir Karış, Özcan Kalman (dk. 31 Melih Şencan)
Sarı Kartlar: Semih Üstün (Isparta 32 Spor)
Kırmızı kart: dk. 24 Abdullah Kasap
Goller: dk. 58 Emir Kaan Gültekin, dk. 90 Mustafa Acar (Isparta 32 Spor) dk. 61 Abdülkadir Çelik (Somaspor)