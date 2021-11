Isparta 32 Spor: 3 Teco Karacabey Belediyespor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 12. maçında Teco Karacabey Belediyespor A.Ş. ile oynadığı maçı 3-0 kazandı.

Maçın karnesi:

Stat: Atatürk

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Sezgin Şahbaz, Hasan Erdoğan

Isparta 32 Spor: Alp Arda, Şamil Başaran (dk 82 Mahmut Altunkaya), Efşan Geçgin, Kadir Turhan, Said Can Açıkalın (ok 76 Bozan Uymaz), Ertuğrul Kurtuluş, Mustafa Diler, Furkan Özdemir (dk66 Embiya Ayyıldız), Arif Birşen, Taner Gümüş(Dk 66 Gökdeniz Varol), Mustafa Acar dk. 82 Seyid Ahmet Han)

Teco Karacebey Belediyespor: Can Sevinç, Ömer Faruk Gümüş, Ahmet Eren, Halil Duman(Dk.61 Enes Karakuşx), Deniz Meriç, Ömer Yıldız (dk. 23 Ata Kurtuluş), Bekir Can Kara, Umut Sözen(Dk 87 Berke Özgün ), Hamza Özdemir(dk. 46 Ömer Kuşanxx), Kaan Yüksel(dk 87 Efe Mustafa Çetin), Sadık Arda Yılmaztürk

Sarı Kartlar: Ömer Yıldız, Hamza Özdemir, Efe Mustafa Çetin (Teco Karacabey Belediyespor), Taner Gümüş, Efşan Geçgin, Mustafa Diler (Isparta 32 Spor)

Goller: dk. 40 Furkan Özdemir, dk. 42 Said Can Açıkalın, dk. 90 Enbiya