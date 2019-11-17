Isparta 32 Spor, evinde 3 golle 3 puanı aldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7 Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 9. maçında Antalya ekiplerinden Kepez Belediyespor'u 3-0 kazanarak, 3 puanın sahibi oldu.

Isparta Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın futbolcuları da “Kadına Şiddet, İnsanlığına İhanettir” pankartıyla çıktı.

Müsabakayı Manisa Bölgesinden Melih Sayın, Aydın Bölgesi'nden Recep Durmazoğlu, Emre Yunusoğlu ve İzmir Bölgesi'nden Gökhan Özdemir isimli hakemler yönetti.

Maçı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daire müdürleri ve yaklaşık 4 bin futbolsever izledi.

Teknik Direktör Hasan Şengün'ün göreve getirilmesiyle 2'de yapan Isparta 32 Spor, Antalya temsilcilerinden Kepez Belediyespor'u da 3 - 0 mağlup ederek, 3'te 3 yaptı.

Isparta 32 Mpor'u galibiyete taşıyan golleri, 68. dakika Enes İlhan Yüksel, 73. dakikada penaltıdan Volkan Serim ve 79. dakikada ise Volkan Serim kaydetti.

Isparta 32 Sporlular, maç sonunda büyük sevinç yaşarken, taraftarı ve protokol üyeleriyle birlikte şampiyonluk şarkıları söylediler.

Isparta 32 Spor, bu galibiyetle birlikte puanını 17'ye çıkartarak, şampiyonluk yolunda umutları yükseltti.

Öte yandan, Isparta 32 Spor'un lider ile puan farkı 2'ye inerken, Kepez Belediyespor ise 7 puanda kaldı.