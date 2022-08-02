Isparta 32 Spor hazırlıklarını sürdürdü

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesindeki çim sahasında hazırlıklarına devam eden Isparta 32 Spor'un antrenmanını Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ziyaret etti. Başdeğirmen, Kulüp Başkanı Süleyman Kabalak'a, yönetim kurulu üyelerine, Teknik Direktör Yusuf Şimşek ve futbolculara başarılar diledi.

Futbolculara tatlı ikramında bulunan Başkan Başdeğirmen, Isparta 32 Spor'u bu yılda başarılı olacağından emin olduğunu söyledi. Daha sonra Ispartaspor Asbaşkanı Nuri Top'un teklifi üzerine, Belediye Başkanı Başdeğirmen penaltı atışı yaptı.