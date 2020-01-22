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Isparta 32 Spor, kanat oyuncusu Berkay Toker'i transfer etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7.

Grup'ta mücadele eden ve hedefini 3. Lig olarak belirleyen Isparta 32 Spor, transferde atağa geçti.


Devre arasında 5 futbolcuyu renklerine bağlayan pembe-yeşilliler, daha önce Serik Belediyespor ve Hendekspor formalarını giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Berkay Toker'le anlaştı.


Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, orta sahaya bir takviye daha yapmayı düşündüklerini ve transfer çalışmaların sürdüğünü bildirdi.


Başkan Yazgan, “Şampiyonluk için ne gerekiyorsa yapılacak. Isparta 32 Spor, hak ettiği yere ulaşacak” dedi.

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