Isparta 32 Spor, MHK'ya hakem atamasıyla ilgili itiraz etti

Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, hakem atamasıyla ilgili itirazda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 20'nci maçında Konya Ereğlispor'la deplasmanda karşılaşacak. 1 Mart Pazar günü Ereğli İlçe Sahası'nda oynanacak karşılaşmayı Kayseri Bölgesinden Karamanlı Cem Eray Eşmekaya, Ankara Bölgesinden Beran Yalçın, Gökay Eşme ve Kayseri Bölgesinden Arman Erkılıç isimli hakemler yönetecek. Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, Merkez Hakem Kurulunda (MHK) hakemin değiştirilmesi için itirazda bulunduklarını söyledi.

Yazgan, "Isparta 32 Spor'umuzun pazar günü Konya Ereğlispor'la oynacağı maça Karamanlı Eray Eşmakaya atandı. Karaman'da okuyan Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu hakemin Kayseri'de öğretmenlik yaptığını öğrendik. Ispartaspor'umuzun şampiyonluktaki rakibi Karaman Spor'a böylesi önemli maçta Karamanlı hakemin verilmesi bir hayli ilginç. Bu atama bizi şüpheye düşürdü ve o nedenle itiraz ettik" dedi.