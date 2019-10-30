Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, görevine başladı

Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Teknik Direktörlüğe getirilen eski Trabzonspor ve Samsunsporlu 'Dobi Hasan' lakaplı Hasan Şengün, bugün takımın başında ilk antrenmanına çıkarak görevine başladı.

Şengün'ün yardımcılığını eski Samsunsporlu İmdat Arslan, Turgut Kul yaparken, Kaleci Antrenörlüğünü ise Umut Can Yüksel üstleniyor.

Kente, sabah saatlerinde gelen Teknik Patron Hasan Şengün, ilk olarak futbolcularla bir toplantı yaptı.

Toplantıda çalışma prensiplerini anlatan ve disiplinsizliğe kesinlikle tahammülünün olmadığını anlatan Şengün, bu takımın en büyük sorunun iletişimsizlik olduğunu kaydetti.

Aile ortamında olacaklarını ve başarı için kenetlenme gerektiğini söyleyen Şengün, ayağından tozuyla şu açıklamaları yaptı; "Tabii mutluyum, sanki öz yerime dönmüş gibiydim. 3 sene evvel buradaydım. O zaman 9 maçlığına gelmiştim. Son anda 1 beraberlikle şampiyonluğu kaybettik. Şimdi, tabii iyi bir takım kurulmuş bu sene ama şansızlık ve istenilen seviyede olmadığı puan cetvelinde belli. Biz geldik, 20 maçlık periyot var, 8 puan fark var. Bu kapanmayacak bir fark değil, Isparta 32 Spor olarak zaten gelmemizin amacı belli, o da şampiyonluk. Yarım bıraktığımız işi tamamlayacağız ve şampiyon olacağız. Pazar günü 'Siftah' diyip başlayacağız. Seyircimizden ve taraftarımızdan destek bekliyorum. Bu yolda 12.adam desteği önemli. Eski kulübüm olduğu için sürekli takımımızı takip ettim. Eski öğrencilerim var. Bu kadronun çok dahi iyi işler yapacağını inanıyorum. Rakip hocalarla da görüştüm. Pes etmeyeceğiz, sonuna kadar savaşacağız” dedi.