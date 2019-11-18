Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Şengün: "Yenilmeyecek takım yok, kazanıp yolumuza devam edeceğiz"

Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Kepez Belediyespor'u 3-0 mağlup etmenin sevinci yaşanıyor.

Son 3 haftada 3 yapan pembe-yeşillilerde Teknik Patron Hasan Şengün, Kepez Belediyespor galibiyetini değerlendirerek, "Protokol, yönetim ve taraftar bütünleşmesinin olması çok güzel, kazanıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi.

Isparta'da dün kendi saha ve seyircisi önünde Kepez maçını farklı skorla kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, “Kepez Belediyespor maçında kademe anlamında istediklerimizi yaptık. Rakibe pozisyon vermedik. Ancak ofansif anlamda eksiklerimiz var. Daha çok pas yapmamızla alakalı eksikliklerimizi biliyoruz. Eğer bu eksikliğimizi de giderirsek çok daha rahat galibiyetler alacağız” dedi.

Kepez Belediyespor maçında kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e, daire müdürlerine, Kulüp Başkanı Atakan Yazgan'a, yönetime ve taraftarlara teşekkür eden Teknik Patron Şengün, “Bizler de bu güvene layık olmaya çalışacağız. Protokol, yönetim ve taraftar bütünleşmesinin olması çok güzel. Hafta sonunda Antalya'da Manavgat Belediyespor'la zorlu bir maça çıkacağız. Manavgat şampiyonluk adaylarından. Ancak biz de Isparta 32 Spor'uz. Yenilmeyecek takım yok. Kazanıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” diye konuştu.