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Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Söyleyici: "İki maç kaybettik diye pes edecek değilim"

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.

Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Tarık Söyleyici, Karaman Belediyespor deplasmanındaki 3-2'lik yenilgiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana bir takımın başına gelebilecek bütün kısmetsizliklerin takımın başına geldiğini anlatan Söyleyici, “Karaman Belediyespor karşısında maça iyi başlamamıza rağmen girdiğimiz 2 pozisyonu değerlendiremedik. Kalemizde 2 gol gördük. Son yarım saat rakip kaleyi ablukaya aldık, 3-2'yi yakaladık. Direkten dönen toplarımız vardı. Ama sonuç olarak yenildik. İki deplasmanda da kaybettik. İki maç kaybettik diye pes edecek değilim. Sosyal medyadaki eleştirilere kulak bile asmıyorum” açıklamasında bulundu.

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