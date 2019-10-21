Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Söyleyici: "İki maç kaybettik diye pes edecek değilim"

Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da Teknik Direktör Tarık Söyleyici, Karaman Belediyespor deplasmanındaki 3-2'lik yenilgiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana bir takımın başına gelebilecek bütün kısmetsizliklerin takımın başına geldiğini anlatan Söyleyici, “Karaman Belediyespor karşısında maça iyi başlamamıza rağmen girdiğimiz 2 pozisyonu değerlendiremedik. Kalemizde 2 gol gördük. Son yarım saat rakip kaleyi ablukaya aldık, 3-2'yi yakaladık. Direkten dönen toplarımız vardı. Ama sonuç olarak yenildik. İki deplasmanda da kaybettik. İki maç kaybettik diye pes edecek değilim. Sosyal medyadaki eleştirilere kulak bile asmıyorum” açıklamasında bulundu.