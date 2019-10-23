Isparta 32 Spor, yardımcı antrenörleriyle Sarayköyspor'a bileniyor

Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da gözler hafta sonunda Denizli deplasmanında Sarayköyspor ile oynanacak maça çevrildi. Yaklaşık 2 hafta önce Yardımcı Antrenörler Gökhan Çelebi ve Hüseyin Usku'nun biletini kesen yönetim, Karaman yenilgisi sonrasında Teknik Direktör Tarık Söyleyici ile de yollarını ayırdı.

Kritik Denizli Sarayköyspor maçı öncesinde Yardımcı Antrenör Turgut Kul ile Kaleci Antrenörü Umut Can Yüksel eşliğinde hazırlıklarını sürdüren pembe - yeşilliler, Denizli temsilcisinin sahasının suni olması nedeniyle çalışmalarının büyük bir kısmını bu hafta sentetik saha olan Milli Egemenlik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirecek.

Isparta 32 Spor Genel Kaptanı Ali Koca, hoca arayışlarının tüm hızıyla sürdüğünü ve bu haftaki maça Antrenör Turgut Kul'un takımın başında olacağını söyledi.

Koca, tüm gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.

Diğer yandan, yurt dışında bulunan Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, hoca konusunda hata yapmak istemediklerini ifade etti.

Üst üste 4 galibiyete 4 bin lira pirim müjdesi

Isparta 32 Spor 2.Başkanı Galip Küçükyaman ise, “Futbolcu kardeşlerime bana söz verdi. Bende onlara güvendiğim için 4 maçı üst üste kazanmaları halinde ekstradan 4 bin lira prim açıkladım. Sarayköyspor maçı bizim üzerimizde dolaşan kara bulutları dağıtmak için en önemli fırsat” açıklamasında bulundu.