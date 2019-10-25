Isparta 32 Spor yöneticilerinden futbolculara deplasman öncesi tatlı ikramı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7.
Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor,27 Ekim Pazar günü Denizli deplasmanında Sarayköyspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Isparta 32 Spor Yönetimi, Milli Egemenlik Spor Kompleksi'ndeki çalışma öncesinde futbolculara tatlı ikram etti.
Ziyarette, yöneticiler Ferhat Koçer, Ziya Eroğlu, Erkan Başpınar ve eski yöneticilerden Mahmut Gürkan da hazır bulundu.
Diğer yandan, Isparta 32 Spor Yöneticisi Ziya Eroğlu, bu hafta sonundaki maçta futbolculara başarılar diledi.