Isparta 32 Spor yöneticisi Eroğlu, trafik kazasında yaralandı

Isparta'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yolcu koltuğunda bulunan Isparta 32 Spor Futbol Şube Sorumlusu Ziya Eroğlu yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde 131.Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.S.E.'nin kullandığı 32 PD 88 plakalı otomobil ile S.K.'nin kullandığı 06 BAN 367 plakalı otomobil, 131.Cadde ile 3129. Sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada, 32 plakalı otomobilde bulunan Isparta 32 Spor Futbol Şube Sorumlusu Ziya Eroğlu hafif şekilde yaralandı. Kazada, diğer araçta yaralanan olmadığı öğrenildi.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Eroğlu'na ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.