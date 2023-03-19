Isparta 32 Spor:3 Düzce Cam Düzcespor: 2

Türkiye 2.
Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, Düzce Cam Düzcespor'u 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Maçın önemli anları
Dakika 3 (Gol): Savunmada yaşanılan karambolde topu uzaklaştıramayan Düzcespor kalesinde golü gördü. Erdem Seçgin, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Dakika 52 (Gol) Ispartaspor kazandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Musa Nizam, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
Dakika 56 (Gol): Isparta 32 Sporlu Hüseyin Afkan, sağ çapraza yönelerek kaleciyi çalımladı ve 3 oyuncunun arasından topu ağlarla buluşturdu: 3-0
Dakika 75 (Gol) Düzcesporlu Erçin'in çıkardığı topu ceza sahasında boş kaleye yollayan Yasin Ozan farkı 2'ye indirdi: 2-1
Dakika 82 (Gol) Düzcespor'da Sarp Ekinci, Halil Duman tarafından ceza sahası içerisinde düşürüldü, hakem tereddütsüz penaltı noktasına koştu. Atışı kullanan Yasin Ozan skoru 3-2'ye getirdi.
Maçın Karnesi
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Ramazan Doğanay, Buğur Han Güler, Ali Çakır,
Isparta 32 Spor: Korcan Çelikay, Muhammed Aran (dk. 59 Halil Duman), Musa Nizam, Cem Özdemir, Abdullah Topkara (dk. 76 Samet Karakoç), Osman Torun, Bahadır Yıldırım, Cem Özdemir, Cemal Kızılateş (dk. 66 Erkan Süer), Hüseyin Afkan (dk. 66 Muhammed Enes Alphan), Erdem Seç gin, Bahattin Berke Demircan (dk. 66 Koray Yağcı)
Düzce Cam Düzcespor: Ersin, Kerem Kaya (dk. 58 Hamit Kulya), Koray Baykara (dk. 66 Sarp Ekinci), Erçin Ilgaz (dk. 85 Savaş Polat), Recep Kalkan, Emre Keleşoğlu, Sedat Cengiz (dk. 58 Osman Boz), Emre Gündoğdu (dk. 58 Eren Karadağ), Çınar Tarhan, Altar Han Hidayeoğlu, Yasin Ozan
Sarı Kartlar: Cem Özdemir , Halil Duman (Isparta 32 Spor), Koray Baykara, Recep Kalkan (Düzce Cam Düzcespor)
Goller: dk. 3 Erdem Seçgin, dk. 52 Musa Nizam, 56 Hüseyin Afkan (Isparta 32 Spor), dk. 75-82 (pen) Yasin Ozan (Düzcespor)