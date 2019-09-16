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Isparta 32 Spor'a ‘Gol kralı' takviyesi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) bu yıl yeni ismiyle mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, dış transferde Tavşanlı Linyitspor’un golcüsü İbrahim Zeytin’i transfer etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) bu yıl yeni ismiyle mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, dış transferde Tavşanlı Linyitspor'un golcüsü İbrahim Zeytin'i transfer etti. Son 2 sezonda oynadığı 48 maçta attığı 33 golle, geçen yıl grubunda gol kralı olan Zeytin, birçok takımın transfer listesinde bulunurken, bugün attığı imza ile Pembe-Yeşilli renklere bağlandı.


BAL 7. Grup'ta mücadele edecek Isparta 32 Spor, dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.


Sezonun ilk maçında 22 Eylül Pazar günü Konya Akşehirspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Pembe - Yeşilliler, BAL takımlarından Kütahya Tavşanlı Linyitspor'un golcüsü İbrahim Zeytin'i transfer etti.


Kütahya Seramik, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Gençlikspor, Bozüyük Vitraspor ve Tavşanlı Linyitspor formaları giyen Zeytin'in BAL'da son 2 sezonda çıktığı 48 maçta 33 golü bulunuyor. Geçtiğimiz yıl oynadığı 22 maçta attığı gollerle, grubunla gol kralı olan Zeytin, bir çok takımın transfer listesinde bulunuyordu. Zeytin, bugün imza atarak Pembe - Yeşilli Isparta 32 Spor renklerine bağlandı.


Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, golcü futbolcu İbrahim Zeytin'i de kadrolarına kattıklarını ve hedeflerinin 3. Lig olduğunu belirtti.

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