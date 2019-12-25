Isparta 32 Spor'a kaleci transferi

Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da dış transfer çalışmaları sürüyor.

Pembe-yeşilliler, BAL 4. Grubun 3. sırasında bulunan Atakum Belediyespor'un kalecisi Ali Yasin Demir'i transfer etti.

19 yaşındaki genç kaleci Atakum Belediyespor altyapısında yetişirken, bu yıl tüm maçlarda forma giydi.

Grubun en az gol yiyen kalecilerinden biri olan Demir, Isparta 32 Spor'un ilk etap kampına katılacak.

Diğer yandan, Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan, dış transfer çalışmalarının sürdüğünü ve Atakum Belediyespor'dan kaleci Ali Yasin Demir'i kadrolarına kattıklarını söyledi.

Birkaç takviye daha yaparak transferi noktalayacaklarını belirten Yazgan, 2. Etap kampının da Antalya'da olacağını bildirdi.